Digital-news.it - Gangs of Milano: la battaglia finale tra vendetta e caos nei nuovi episodi su Sky e NOW

Un ultimo sforzo, un’ultima missione per chiudere finalmente una guerra ormai logorante. Bea, Mahdi e Ludo, i protagonisti della serie Sky Originalof– Le nuove storie del Blocco, sono pronti a tutto nei, ultimi, settimo e ottavo, che arriveranno dall'11 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOWTutto sembra perduto e le minacce alla Misa sono sempre più pressanti. Bea, Mahdi e Ludo studiano un piano per vendicarsi di Lorenzo: è l’ultima impresa, poi andranno via insieme. Devono riuscire ad entrare in possesso del carico di droga per poi venderla a un compratore agganciato da Ludo e lasciarsi tutto alle spalle. Ma Lorenzo non si fa sorprendere e rapisce Bea per riprendere il controllo della situazione. Snake e Zak decidono di dare una mano a Ludo e Mahdi: laè alle porte, è ora di regolare i conti una volta per tutte.