Formula 1 GP Bahrain 2025 | dove e quando vederlo su Sky NOW TV8 in tv e streaming

Formula 1 entra nel vivo con il ritorno sul suggestivo tracciato del Bahrain International Circuit, che ospita il quarto round del Mondiale. Dopo l'appuntamento giapponese, il Circus si trasferisce nel deserto di Sakhir, teatro ormai tradizionale non solo di gare ufficiali ma anche dei test invernali, a testimonianza dell'importanza che questa pista ha assunto nel calendario della massima serie.Il circuito del Bahrain si distingue per un disegno tecnicamente completo, composto da 15 curve che alternano tratti lenti, medi e veloci, oltre a tre lunghi rettilinei che offrono diverse opportunità di sorpasso. In particolare, la prima staccata, dove si arriva a oltre 300 km/h prima di frenare bruscamente per affrontare una sequenza destra-sinistra, è da sempre considerata uno dei punti chiave per le manovre d'attacco.

