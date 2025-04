Ilrestodelcarlino.it - Il trattore si ribalta nei campi. Travolto il 77enne al volante

Nuovo incidente agricolo ieri a Villa Minozzo: un uomo di 77 anni, alla guida di un, è statodalmento del mezzo agricolo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Villa Minozzo, intervenuti sul posto unitamente ai mezzi sanitari del soccorso. Le condizioni deldel luogo sono apparse piuttosto gravi. Ha riportato un serio trauma da schiacciamento. In un primo momento, per fortuna, non è stato giudicato in pericolo di vita. E’ stato comunque richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 Emilia Ovest che ha provveduto, una volta stabilizzato, al trasferimento urgente del paziente al pronto soccorso all’ospedale Maggiore di Parma. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 15.30 in località Gacciola di Villa Minozzo.