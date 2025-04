Lanazione.it - Territorio sotto controllo: "Nessuna zona d’ombra". Premiati gli agenti-eroi

situazione fuori, ma sempre massima attenzione soprattutto alla luce dei nuovi scenari internazionali e della crescente crisi umanitaria. Dalle parole del questore Sebastiano Salvo emerge il quadro di una città senza particolari problematiche di sicurezza, dove con l’arrivo della stagione estiva l’attenzione sarà ancora più alta "per proteggere la sicurezza dei turisti e far sì che abbiano un ricordo positivo della nostra". Dito puntato su alcuni episodi di risse e ubriachezza "che più sconcertano i cittadini", insieme alla ferma volontà di ridurre fortemente i tempi "per le richieste di asilo e permessi di soggiorno da parte dei cittadini stranieri che ne facciano richiesta. In questo modo si delegittima chi, proprio approfittando delle lungaggini della burocrazia, si dedica ad attività criminali".