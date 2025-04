Lanazione.it - Il vero Spiderman: "Penso soltanto al bene dei bimbi"

di Mario Ferrari Da grandi poteri derivano grandi responsabilità e grandi riconoscimenti. Per questo l’amichevoledi quartiere Gianni Liuzzi, il pisano adottivo che da anni è impegnato a regalare sorrisi nei reparti di oncologia pediatrica con il suo costume da Uomo Ragno, è stato insignito del X Premio Italia 2025. Il riconoscimento, consegnato a Roma, premia le eccellenze del nostro Paese ed è stato conferito a Liuzzi per il suo impegno nel volontariato. Un impegno nato quando? "Nel 2017, dopo aver visto un video dell’associazione statunitense MakeaWish che realizza i sogni dei bambini malati. In quel caso c’era un bimbo che voleva diventare Batman e 25mila persone si sono mobilitate per esaudire questo desiderio. La forza che ho visto in quelle persone mi ha motivato e mi sono impegnato per ricrearla.