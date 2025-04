Festa in bici sulla Ciclovia del Sole

bicicletta. Tornano in provincia, complice l'arrivo della bella stagione, le 'Domeniche ciclabili', che prevedono pedalate in sicurezza su strade chiuse al traffico veicolare o su piste ciclabili. Quattro domeniche mattina, fra aprile e luglio, per percorrere itinerari alla portata di bambini e ciclisti amatoriali. Si comincia dal 'Pianura bike day', domenica 13 aprile, per festeggiare il quarto compleanno della Ciclovia del Sole, con un percorso pianeggiante che si snoda tra i campi, gli argini e i frutteti in fiore. Partenza alle 10 da Crevalcore e arrivo a Mirandola, dove dopo circa due ore di pedalata i partecipanti verranno accolti dalla 'CicloFesta', con stand gastronomici, laboratori, musica e intrattenimento. Sarà invece una domenica ciclabile dedicata alle famiglie, il 'Family bike day' che partirà da Marzabotto il 25 maggio.

