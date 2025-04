Ilrestodelcarlino.it - Stagione lirica ancora più ricca: quattro titoli da Mozart a Puccini. C’è anche uno spettacolo di danza

La 58esimadi Jesi cresce in quantità, proponendo, e aggiunge la novità di un balletto classico. Si inizia il 17 e 19 ottobre con ‘Don Giovanni’ diin coproduzione con vari teatri, fra cui l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz e il NOF Nouvel Opéra Fribourg - Neue Oper Freiburg. Il nuovo allestimento è firmato da Paul-Émile Fourny (regia), Benito Leonori (scene) e Giovanna Fiorentini (costumi). La direzione è affidata all’americano Arthur Fagen, già Direttore di Atlanta Opera House. Giovani, ma di valore internazionale gli interpreti, tra cui Maria Mudryak (Donna Anna), Valerio Borgioni (Don Ottavio), Christian Federici (Don Giovanni) e Stefano Marchisio (Leporello). Under 35l’orchestra, il Time Machine Ensemble. Il 21 e 23 novembre torna nella città natale di Pergolesi ‘L’olimpiade’, nell’edizione critica di Francesco Degrada e Claudio Toscani per l’Edizione Fondazione Pergolesi Spontini.