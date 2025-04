Ilgiorno.it - Luka Šuli?, la metà riflessiva dei 2Cellos: "I 4 figli mi han cambiato la vita. E la musica"

Leggi su Ilgiorno.it

"Il processo creativo di questo lavoro è stato un viaggio incredibilmente intimo e personale – racconta?, l’altradei, in scena stasera al Dal Verme per presentare il suo primo album solista “Life”, uscito un anno fa –. È cominciato esplorando i miei sentimenti, le emozioni più intime e le esperienze vissute come uomo e come musicista, col desiderio di creareche potesse stabilire una connessione con gli altri su un piano emotivo profondo. Questo implica la capacità di accogliere e comprendere nello stesso modo gli alti e i bassi, la luce e il buio che danno forma al nostro essere". Se il vulcanico ex sodale Stjepan Hauser plana il 18 novembre al Forum di Assago col suo roboante “The Rebel Is Back Tour“, il più riflessivopreferisce le suggestioni intime dei teatri, decisamente in linea col suo carattere: uno croato e l’altro sloveno, uno esuberante e l’altro posato, lo yin e lo yang del violoncello ora camminano su strade diverse senza (apparenti) traumi.