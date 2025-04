Ilgiorno.it - "Vinco quando faccio del bene". Il volontariato parla ai ragazzi

competo, loper raggiungere il migliore risultato. Ma non è quella la mia vittoria,del". Giuseppe Izzo, manager di una multinazionale che vive nel Pavese, ha testimoniato il proprio impegno nela una platea di studenti di Apolf, Cossa e Le Vele di Garlasco. "stavo per laurearmi, mi sono ammalato di un tumore da cui sono guarito. Ora gareggio per un Triathlon Team, una onlus con cui raccogliamo fondi per la ricerca". Izzo hato di sé ieri alla Fondazione Le Vele, impegnata dal giugno 2023 nel progetto “Tipi da“ sostenuto dalla Regione che – con il contributo di Agape, Laboratorio di Nazareth e Piccolo Chiostro – vuole far rinascere la passione delnei giovani. "Pavia è ricca di– ha aggiunto l’assessore alle Politiche educative e aggregative e alla Sensibilizzazione civica Giampaolo Anfosso (nella foto) – Sono 300 le associazioni impegnate, ma pochi i giovani.