La ex discoteca Capriccio è in vendita

La culla di Rtl 102.5 va sul mercato. Ildi Arcene, l’exche fra gli anni ‘80 e ‘90 ha fatto ballare generazioni di giovani bergamaschi e dove è nata l’emittente radiofonica ormai fra le prime in Italia, è in. La proprietà, che fa capo al presidente di Rtl Lorenzo Suraci, ha accantonato il progetto che prevedeva l’installazione di uno studio radio-televisivo esterno a quelli che già si trovano nella sede della radio-televisione di Cologno Monzese. La cifra richiesta per l’immobile è riservata. La struttura si trova su un’area di 11.500 metri quadrati lungo l’ex strada statale 42 e per la quale il Piano di governo del territorio (Pgt) del Comune di Arcene ha previsto una destinazione commerciale-terziaria. "La notizia della messa indell’exun po’ ci rammarica - sottolinea il sindaco di Arcene Roberto Ravanelli -perché contavamo sul fatto che uno studio radio-televisivo nell’ex sala da ballo potesse portare sul nostro territorio una certa vivacità.