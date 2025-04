In bicicletta tra i luoghi della Resistenza

bicicletta tra i luoghi simbolici della Resistenza bresciana, per ricordare chi ha lottato per la libertà e riflettere su "Fascismi vecchi e nuovi". È lo spirito della 14esima edizione di "Resistere, pedalare, resistere" in programma il 25 Aprile. Appuntamento alle 14.15 in piazzale Arnaldo con arrivo in piazza Loggia, dove i ciclisti si uniranno alla manifestazione ufficiale per la Festa della Liberazione. L'iniziativa è promossa da Fiab Brescia – Amici della Bici con la Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura, il patrocinio della Casa della Memoria e delle associazioni partigiane Anpi e Fiamme Verdi. A guidare i partecipanti Dino Santina, direttore dell'Associazione Artisti Bresciani, che illustrerà le tappe: da Sant'Eufemia all'oratorio della Pace, fino alla stazione.

