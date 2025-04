Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 11 aprile: Pesci idealista, Sagittario movimentato

Ecco l’diFox per venerdì 112025! La settimana volge al termine, ma le stelle non rallentano: anzi, in questa giornata alcuni transiti particolari porteranno a galla intuizioni brillanti, rivelazioni e persino qualche piccola scossa emotiva. È il momento giusto per tirare le somme e capire in che direzione stai andando. Qualcuno potrebbe avvertire la voglia di chiudere cicli che non funzionano più, mentre altri si aprono con entusiasmo a nuove avventure. È un venerdì che porta un’energia frizzante, a tratti imprevedibile, che va cavalcata con equilibrio e lucidità.diFox, per venerdì 112025, segno per segno? Segno fortunato del giorno: Acquario – Originale, libero e travolgente:sei in sintonia con tutto ciò che è innovazione e cambiamento!ArieteSei in piena fase di trasformazione.