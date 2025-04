Amanti delle due ruote appuntamento al parco in arrivo migliaia di moto

Domani l'Idroscalo si trasformerà nuovamente nel cuore pulsante della passione motociclistica con la Riding Season, l'evento che inaugura la stagione su due ruote. Organizzata da Hells Angels Mc Milano, primo chapter italiano del celebre club mondiale, la manifestazione richiama centauri da ogni angolo del Paese. migliaia di moto affolleranno il parco milanese, in un'esplosione di colori, cromature e rombi di motore. La scorsa edizione ha visto sfilare autentici capolavori su due ruote: Harley Davidson scintillanti, chopper personalizzati dallo stile ribelle e nostalgico, e una moltitudine di modelli unici, frutto dell'amore e dell'ingegno dei loro proprietari. Il pubblico potrà curiosare fra gli stand di costruttori e accessori di ogni genere (oltre 60 stand), i bike show, gli American cars show.

