Nuova insegna. Il gusto di Mignon a Porta Romana.

a Milano, in corso diapre, la tradizione della pasticceria napoletana. Per la prima volta,, dopo le stazioni ferroviarie e le sale degli aeroporti ha scelto un punto vendita in una città. Sul bancone alcune specialità come la loro coda d’aragosta, variazione sul tema della sfogliatella riccia, farcita in tanti modi diversi, la sfogliatella riccia ’classica’, con onde di pasta fillo e il ripieno profumato di ricotta, semola, canditi, fatti in casa, e cannella, e la sfogliatella frolla. Ma anche la pastiera napoletana, la caprese al cacao, a base di mandorle, cioccolato fondente e cacao amaro, la zeppola alla crema e il babà. Non solo golosità culinaria, ma anche una storia di impegno e sostenibilità ambientale creando opportunità di lavoro e di crescita professionale, soprattutto per i più giovani.