Prestano giocatore agli avversari Premio agli atleti del Beata Margherita

Beata Margherita che sono stati premiati ieri in Comune per un gesto che vale più di mille vittorie. Questi ragazzi sono infatti campioni di fair play e solidarietà perché con la loro squadra di calcio a 5, la “Beata Margherita“, lo scorso mese di marzo si erano resi protagonisti di un bellissimo gesto prima dell’incontro di campionato Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), contro la Pantera di Umbertide. Avevano infatti prestato un giocatore alla squadra avversaria che per motivi di salute di un tesserato era rimasta incompleta. Lanazione.it - “Prestano“ giocatore agli avversari. Premio agli atleti del Beata Margherita Leggi su Lanazione.it Salvatore Ascione, Mattia Melelli, Matteo Guerri, Alessio Vauthier, Mirko Pietosi, Luca Varzi, Mattia Ciribilli, Marco Bini, Giorgio Ascani, Gino Landi e Alessio Leone: sono loro i magnifici giocatori della formazione di calcio a 5 dell’associazioneche sono stati premiati ieri in Comune per un gesto che vale più di mille vittorie. Questi ragazzi sono infatti campioni di fair play e solidarietà perché con la loro squadra di calcio a 5, la ““, lo scorso mese di marzo si erano resi protagonisti di un bellissimo gesto prima dell’incontro di campionato Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), contro la Pantera di Umbertide. Avevano infatti prestato unalla squadraa che per motivi di salute di un tesserato era rimasta incompleta.

