Lanazione.it - Ecografie gratuite alla tiroide. Incontri e visite per le donne

Leggi su Lanazione.it

Servizi clinici e informativi in varie aree specialistiche nei prossimi giorni in Aoup grazieFondazione Onda Ets per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in ogni fase della vita. Sono in programma l’incontro con gli esperti di endocrinologia, "Non solo Dr. Google!", il 29 aprile dalle 15 alle 17, con i medici delle Unità operative di Endocrinologia 1 e Endocrinologia 2 che risponderanno a domande sulle varie patologiee, ipofisarie, surrenaliche, su sintomi, terapie e obesità. Ma anchee (28, 29 e 30 aprile dalle 14.30 alle 16.30), un incontro sulla prevenzione dello stress cronico (29 aprile dalle 15 alle 17), un altro sui tumori ginecologici (29 aprile dalle 16 alle 18) epsichiatriche (29 aprile dalle 14 alle 16). Il primo incontro è in programma all’ospedale di Cisanello nella ex sala di attesa Endocrinologia, al piano terra dell’edificio 8, mentre per legli specialisti delle Unità operative di Endocrinologia 1 e Endocrinologia 2 effettueranno esami radiologici a chi non l’ha ancora mai effettuato, in particolare non in Aoup.