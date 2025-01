Ilrestodelcarlino.it - Antonio Pozzo, vigile e poi agente. “Circa 30 encomi per le operazioni”

Ravenna, 12 gennaio 2025 – Quasi 40 anni nella polizia municipale; vi è entrato all’avvio della legge che rivoluzionò il corpo lasciando alle spalle la vecchia figura delurbano e proiettandolo sul piano delle altre forze di polizia. Da allora, era il 1987,ha calcato tutte le scene che la nuova normativa offriva per lo sviluppo della nascente polizia municipale fino a diventarne protagonista nell’organizzazione. Entrato nel corpo quando ancora la tecnologia era ai primordi e lo spettro delle attività limitato soprattutto al controllo stradale, tappa dopo tappaha percorso i nuovi fronti, ha vissuto l’esperienza della polizia giudiziaria presso la Procura, ha svolto le funzioni di pm ai processi, poi ha trasferito la propria professionalità di polizia giudiziaria all’interno del corpo dove, fra le altre iniziative, ha organizzato il laboratorio per la caccia ai falsi documentali, fra i primi in Italia, e una squadra di investigatori che negli anni ha concluso numerose: basti dire che sono una trentina gliche ha ricevuto.