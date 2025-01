Zonawrestling.net - AEW: Darby Allin starà fuori qualche mese, si sta allenando per la scalata dell’Everest

Leggi su Zonawrestling.net

in questo 2025 non è ancora apparso negli show AEW e questa situazione dovrebbe continuare per i prossimi mesi.infatti si è preso del tempo lontano dal ring per allenarsi per un’altra sfida estrema, ladel monte Everest, un’impresa in cantiere già dallo scorso anno, quando fu costretto a rinunciare in seguito a un brutto incidente stradale. Fino alla vetta anche in AEWL’ultima apparizione dirisale alla puntata di Rampage di fine anno dove è stato preso di mira dai Death Riders con Jon Moxley che lo ha lanciato giù da una lunga scala. Adessoè impegnato nei duri allenamenti per preparare il fisico al meglio in vista delladel monte Everest che dovrebbe effettuare neldi aprile. La AEW aspetterà senza problemi una delle sue stelle più luminose e dopo ladella vetta più alta del mondo, perè previsto al ritorno un grosso push per portarlo anche alla vetta della federazione.