Movieplayer.it - A ognuno il suo Goldrake: il remake non può piacerci perché parla a un altro pubblico

U, ildello storico Atlas UFO Robot, ha segnato il ritorno degli anime nella prima serata Rai, ma ha deluso tanti spettatori dell'epoca con il suo tentativo di raggiungere un target differente. Era il 4 aprile del 1978, ma lo ricordiamo come se fosse ieri. Il ricordo è così forte, vivido, travolgente da rendere impossibile pensare che siano passati quasi 47 anni da quel giorno, da quel debutto capace di segnare una intera generazione (e di riflesso le successive). Normale che la sera dell'Epifania di quest'anno molti di quelli che con(o Grendizer, come avremmo imparato in seguito) erano cresciuti si siano sintonizzati sulle frequenze ora digitali di Rai 2, per assistere allo stesso annuncio, rivivere quelle sensazioni, esserne in qualche modo traditi o ingannati. Per molti quello che è andato .