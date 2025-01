Sport.quotidiano.net - A caccia del 13. La Correggese non vuole più fermarsi

Prima domenica del 2025 con tutto il calcio dilettanti in campo (ore 14.30). Già terzo round del girone discendente per Eccellenza e Promozione, inizio del ritorno per la Prima categoria, mentre Seconda e Terza completano l’ultima d’andata sospesa per pioggia e neve lo scorso 8 dicembre. Big-match e derby per la Serie A dei Dilettanti: la capolista, dove rientra da squalifica lo stopper Benedetti, insegue il 13° hurrà in stecca ospitando al "Borelli" lo Zola Predosa, unica altra formazione imbattuta del girone al pari dei biancorossi. Sempre nella Bassa tiene banco l’atteso Fabbrico-Rolo coi locali su di giri per il blitz di Salso, mentre gli ospiti hanno preso solo complimenti nella sfida con la. Obiettivo primo successo nel nuovo anno per Brescello Piccardo e Arcetana.