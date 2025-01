Ilfoglio.it - Una Scala per Milano. La storia del “più bel teatro del mondo” in un nuovo libro

Leggi su Ilfoglio.it

Davvero curioso come i due edifici più importanti del centro diintorno al Duomo siano entrambi opera di architetti umbri. Il manierista Palazzo Marino della metà del Cinquecento, commissionato da un nobile genovese e oggi sede del Comune, è del perugino Galeazzo Alessi. Due secoli dopo il folignate Giuseppe Piermarini, divenuto imperial regio architetto per tutta la Lombardia asburgica, progettava “il più beldel” secondo Stendhal. Ildi Pierluigi Panza, “La, architettura e città”, (Marsilio) ricostruisce non solo la concezione e realizzazione dell’edificio neoclassico, ma, cosa più rara, la sua vita successiva all’inaugurazione del 1778 con L’Europa riconosciuta di Antonio Salieri – Gluck cortesemente rifiutò, troppo impegnato a Vienna – fino ai giorni nostri passando quindi per Napoleone, il Risorgimento, Verdi, il fascismo, i bombardamenti bellici, Maria Callas, le contestazioni del ’68 ecc.