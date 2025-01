Ilrestodelcarlino.it - Torna lo sportello donna e famiglia, incontri nei comuni del distretto Pianura Est

, nell’Unione Reno Galliera, lo, un servizio gratuito di informazione e consulenza legale, rivolto alle famiglie residenti neidelEst che si trovano in condizione di disagio individuale o familiare e che necessitano di supporto e informazioni su temi specifici, quali: diritti della persona ine in convivenza, violenza, stalking e maltrattamenti dentro e fuori la, rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi, successioni, donazioni, separazione e divorzio, tutela minori (affidi e adozioni), locazioni e contratti in genere, rapporti di lavoro, gestione delle relazioni conflittuali. Per accedere al servizio è necessario prendere un appuntamento con l’ufficio di piano distrettuale allo 051 8904862. Gli appuntamenti con il legale saranno dalle ore 15 alle ore 18.