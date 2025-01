Oasport.it - Startlist slalom Adelboden 2025 oggi: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domani, sabato 11 gennaio, dovrebbe prendere il via il week end ad(Svizzera), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il condizionale è d’obbligo perché le previsioni in avvicinamento al fine-settimana sulle nevi svizzere non sono così buone. Non è un caso che gli organizzatori abbiano anche cambiato lo schedule per questa ragione.LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.15LA DIRETTA LIVE DELLOMASCHILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30Originariamente, infatti, era previsto il gigante a precedere lo, ma le due prove sono state invertite dal momento che per domenica 12 gennaio le attese sono decisamente migliori e si preferisce avere maggiori certezze di disputare la prova tra le porte larghe, andando un po’ a “sacrificare” quella tra i rapid gates.