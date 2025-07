Ngonge nel mirino del Torino | contatti con il Napoli ma c’è ancora distanza

Il mercato del Napoli si infiamma con le voci su Cyril Ngonge, il giovane belga arrivato a gennaio 2024 che ancora non ha lasciato il segno. Mentre il Torino punta deciso su di lui, ci sono contatti anche con il Benfica, ma le distanze restano significative. La volontà del calciatore e le strategie dei club potrebbero decidere il suo futuro nelle prossime settimane, aprendo nuovi scenari per la sua carriera.

Il mercato del Napoli è entrato prepotentemente nel vivo, con il ds Manna impegnato sia a puntellare la squadra sia a cedere i calciatori non più centrali nel progetto azzurro. Se da un lato il nuovo Napoli prende forma, dall'altro c'è ancora bisogno di sfoltire la rosa dagli esuberi. Tra questi spicca Cyril Ngonge, arrivato alle pendici del Vesuvio nel gennaio 2024, e mai realmente riuscito a rendersi utile. In tal senso, arrivano aggiornamenti da Tuttosport. Affare Ngonge: Napoli e Torino in contatto per trovare l'accordo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Napoli insiste per cedere Ngonge a titolo definitivo.

Napoli, Simeone e Ngonge in partenza - Con la conclusione del campionato di Serie A alle porte, il Napoli è concentrato sulle ultime due partite, decisive per la corsa allo scudetto.

