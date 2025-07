murray piuttosto che andare a wimbledon da tifoso preferisce vendere biscotti di pasta frolla

Se Murray sceglie di vendere biscotti di pasta frolla anziché tifare in tribuna, significa che anche le leggende del tennis possono trovare il loro modo di godersi la vita. Sir Andy ha chiarito: “Non vado a Wimbledon da tifoso”, preferendo dedicarsi ad altre passioni come il golf e, forse, la dolcezza di un buon biscotto. In un mondo che corre veloce, è bello scoprire chi sa prendersi i propri spazi e vivere secondo i propri ritmi.

Sir Andy Murray ha parlato chiarissimo come al solito: “Non vado a vedere il tennis da tifoso”. E così ha fatto: a Wimbledon non l’hanno mai visto. Eppure lì fuori stanno per fargli letteralmente una statua. Se l’è pure presa pubblicamente con l’All England Club per la chiusura anzitempo del tetto del centrale durante un match di Sinner. Il Telegraph scrive che in questi giorni piuttosto che andare a Wimbledon preferisce “giocare a golf e vendere biscotti di pasta frolla”. Murray è socio onorario a vita dell’All England Club, il che significa che non ha nemmeno bisogno di un invito per partecipare al torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it