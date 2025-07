Schlein | Meloni torni alle Camere a chiarire la vicenda Almasri

Il caso Almasri solleva ancora una volta dubbi e domande sulla gestione del governo Meloni. Elly Schlein invita le camere a tornare a chiarire la vicenda, chiedendo trasparenza e responsabilità. È fondamentale fare luce su questa vicenda che coinvolge questioni di sicurezza e credibilità internazionale. La chiarezza è il primo passo per ridare fiducia ai cittadini e garantire che siano rispettate le regole della legalità e dell’etica politica.

ROMA – “La Libia ha emesso un ordine formale di comparizione nei confronti del criminale Osama Najim Almasri, su cui pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. “Proprio nel giorno in cui si scopre che il governo di Giorgia Meloni, che poteva trattenerlo ma invece l’ha liberato e riaccompagnato comodamente a casa con un volo di Stato, avrebbe mentito in Parlamento perché il Governo sarebbe stato informato poco dopo l’arresto e avrebbe anche chiesto cautela e segretezza, diversamente da quanto affermato da Nordio in aula”, aggiunge la leader Dem. 🔗 Leggi su Lopinionista.it