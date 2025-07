A che ora Alcaraz-Fritz Wimbledon 2025 | programma semifinale tv streaming

Se siete appassionati di tennis e desiderate seguire in diretta l’atteso confronto tra Alcaraz e Fritz a Wimbledon 2025, non perdetevi questa emozionante semifinale. L’appuntamento è per venerdì 11 luglio alle 14.30 italiane sul Centre Court, con la copertura tv e streaming pronta a portarvi nel cuore dell’azione. Preparatevi a vivere una giornata indimenticabile di sport e adrenalina!

Domani, venerdì 11 luglio, Carlos Alcaraz e Taylor Fritz apriranno le danze a partire dalle 14.30 italiane sul Centre Court di Wimbledon. Lo spagnolo e l’americano si affronteranno nella prima delle sue semifinali del singolare maschile dei Championships. Carlitos va a caccia della terza qualificazione alla finale consecutiva di questo Major, volendo poi riconfermarsi campione, mentre il californiano punta al secondo atto conclusivo in uno Slam in carriera, ricordando gli US Open dell’anno scorso. Un percorso particolare per entrambi. Alcaraz ha un po’ accento e speso il suo tennis scintillante e qualche set l’ha un po’ perso per strada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Alcaraz-Fritz, Wimbledon 2025: programma semifinale, tv, streaming

