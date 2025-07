Levante-Barça sabato e Oviedo-Real Madrid domenica

L’attesa cresce tra gli appassionati di calcio: la nuova stagione di LaLiga EA Sports sta per cominciare, promettendo emozioni e sfide avvincenti. Con orari ufficiali confermati, il calcio spagnolo si prepara a infiammare i cuori dei tifosi dal 22 al 25 agosto. Quello che ci aspetta sarà un susseguirsi di partite mozzafiato che renderanno questa stagione indimenticabile. Non resta che scoprire cosa ci riserva il calendario!

2025-07-10 14:10:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Laliga ha confermato gli orari del secondo giorno di Laliga EA Sports della stagione 202526, che Inizierà venerdì 22 agosto con la partita tra Real Betis e Deportivo Alavés dalle 21:30 e terminerà lunedì 25 agosto con l’incontro tra il Sevilla FC e Getfe C F dallo stesso periodo a Ramón Sánchez-Pizjuán. Per il Real Madrid e Osasuna potrebbero essere la prima partita della stagione essendo ancora in onda il primo appuntamento della competizione in campionato. Anche se al momento è stato stipulato per martedì 19 agosto alle 21:00 Laliga Second Day Hours Laliga Pertanto, Xabi Alonso giocherà il secondo giorno a casa di Oviedo domenica alle 21:30. 🔗 Leggi su Justcalcio.com