Trova una fede nuziale a Roma l'appello | La restituisco a chi mi sa dire cosa c'è inciso

Se hai smarrito una fede nuziale a Roma, questa potrebbe essere la tua occasione per riaverla. Un gestore di un centro commerciale ha trovato un anello e l’ha pubblicato con un appello: "Se mi dici cosa c'è inciso dentro, so che è davvero tua". La ricerca del proprietario potrebbe essere più semplice di quanto pensi: continua a leggere per scoprire come reclamare il tuo oggetto prezioso.

Ha trovato una fede nuziale nel parcheggio di un centro commerciale, così ha diffuso un appello per rintracciare la persona a cui appartiene: "Se mi dici cosa c'è inciso dentro, so che è davvero tua".

