Prato scoperto un ambulatorio abusivo | indagata una donna

A Prato, le autorità hanno scoperto e sequestrato un ambulatorio medico abusivo gestito da una donna cinese di 36 anni, clandestina in Italia da tre anni. Senza requisiti né titoli, l’ambulatorio era attrezzato per pratiche sanitarie in condizioni igieniche precarie. Oltre 4.000 confezioni di farmaci sono state sequestrate. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e la legalità nel settore sanitario, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini.

Scoperto e messo sotto sequestro a Prato un ambulatorio medico abusivo condotto da una cinese di 36 ann i, clandestina in Italia da tre anni, senza requisiti e senza i titoli per esercitare la professione di medico. Per la procura era attrezzato e utilizzato per diverse pratiche sanitarie effettuate in condizioni igienico-sanitarie precarie. Sequestrati oltre 4.000 confezioni di prodotti farmaceutici. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Prato, scoperto un ambulatorio abusivo: indagata una donna

In questa notizia si parla di: prato - scoperto - ambulatorio - abusivo

L’ambulatorio di medicina estetica è in casa (ed è tutto abusivo): 33enne nei guai. Cosa ha scoperto la Finanza – Video; Ambulatorio abusivo in appartamento: denunciato medico che esercitava senza titolo; Nell'ambulatorio abusivo farmaci anche nel forno.

Ambulatorio medico abusivo scoperto a Prato - MSN - La Polizia Municipale di Prato ha scoperto un ambulatorio medico abusivo al Macrolotto Zero gestito da una coppia di origine cinese, già denunciata in passato per lo ... Si legge su msn.com

Ambulatorio medico abusivo scoperto a Prato - Notizie - Ansa.it - La Polizia Municipale di Prato ha scoperto un ambulatorio medico abusivo al Macrolotto Zero gestito da una coppia di origine cinese, già denunciata in passato per lo stesso reato, si spiega in ... Segnala ansa.it