Servizio civile Emilia Romagna più posti 244 e un milione della Regione | come iscriversi

Se sei un giovane tra i 18 e i 29 anni in Emilia-Romagna, questa è la tua occasione per fare la differenza! La Regione mette a disposizione 244 posti nel servizio civile, con un finanziamento superiore a un milione di euro, per sostenere progetti che coinvolgono e valorizzano i giovani. Vuoi sapere come iscriverti e partecipare? Scopri tutti i passaggi per entrare in azione e contribuire al cambiamento della tua comunità.

Bologna, 10 luglio 2025 — Cresce l’impegno dell’Emilia-Romagna a favore del servizio civile regionale. Per il 2025, la Regione mette a disposizione 244 posti, 27 in più rispetto all’anno precedente, e uno stanziamento che per la prima volta supera il milione di euro, raggiungendo quota un milione e 33mila euro. Un investimento significativo a sostegno del protagonismo di giovani tra i 18 e i 29 anni, e della partecipazione attiva alla vita della comunità. Il bando resterà aperto fino alle ore 14 del 18 luglio prossimo, mentre le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma HeliosERGiovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile Emilia Romagna, più posti (244) e un milione della Regione: come iscriversi

