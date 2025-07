Yemen nuovo attacco Houthi a una nave nel Mar Rosso | le immagini della Eternity C che si inabissa

Nuovo drammatico episodio nel Mar Rosso: un cargo greco-liberiano, Eternity C, viene colpito da attacchi dei Houthi al largo di Hodeidah, segnando il secondo incidente in meno di 24 ore. Le immagini della nave che si inabissa testimoniano la crescente escalation di tensione nella regione, con implicazioni che coinvolgono sicurezza marittima e stabilità internazionale. La situazione rimane tesa, e l’attenzione globale si concentra su come rispondere a questa crisi in evoluzione.

Una nave cargo è stata attaccata a largo delle coste dello Yemen, il secondo episodio in poco più di 24 ore nel Mar Rosso. Lo riporta Reuters online riferendo che due guardie di sicurezza a bordo sono rimaste ferite e altre due sono disperse. Il cargo battente bandiera liberiana e di proprietà greca, Eternity C, è stata attaccata con droni marini e skiff al largo del porto di Hodeidah, scrive Reuters online citando la società Cosmoship Management. L’assalto giunge a poche ore dalla rivendicazione Houthi di aver colpito ieri la Magic Seas, anch’essa con bandiera liberiana e di proprietà greca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Yemen, nuovo attacco Houthi a una nave nel Mar Rosso: le immagini della Eternity C che si inabissa

