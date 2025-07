Spalletti di nuovo in Serie A | annunciato in diretta | CMIT

Il calciomercato estivo infiamma le vetrine del calcio italiano, con grandi ritorni e mosse sorprendenti. Tra i protagonisti, Spalletti torna in Serie A, facendo tremare le concorrenti, mentre il derby d’Italia tra Inter e Juventus si infiamma per Dodo, talento della Fiorentina. Un’estate di emozioni che promette ancora colpi di scena, con Eugenio Ascari pronta a svelare tutti i retroscena di questa sessione di mercato…

Intervista esclusiva ad Eugenio Ascari con un derby d'Italia che si accende fra Inter e Juventus per Dodo, esterno della Fiorentina, ma occhio anche alla suggestione Spalletti Il calciomercato estivo sta entrando giĂ nel vivo con una serie di colpi importanti sia in entrata che in uscita giĂ messi a referto. In compagnia di Eugenio Ascari abbiamo fatto il punto della situazione a Ti Amo Calciomercato in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it: "La traccia che dovrebbe essere seguita è quella di Fabregas al Como.