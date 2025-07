Siccità via libera al pagamento degli indennizzi per gli apicoltori siciliani

Finalmente, un'importante boccata d'ossigeno per gli apicoltori siciliani: via libera ai pagamenti degli indennizzi per far fronte alle perdite causate dalla grave siccità del 2024. Dopo un'attenta valutazione delle domande, gli uffici regionali dell'Agricoltura hanno approvato i ristori per aiutare questa fondamentale categoria a superare le difficoltà. È un passo concreto verso il sostegno di un settore strategico per la regione e l'ambiente.

