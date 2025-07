Animali abbandonati Enpa | a giugno salvati 6300

Ogni anno, tra cani, gatti e cuccioli, migliaia di animali vengono abbandonati e lasciati in balia di solitudine e pericoli. A giugno 2025, ENPA ha salvato oltre 6.300 creature in difficoltà : un numeri che testimoniano l’urgenza di un impegno concreto. L’estate appena iniziata rischia di peggiorare questa triste realtà , ma insieme possiamo fare la differenza. È tempo di agire e proteggere chi non può parlare.

Cani, gatti, cuccioli lasciati in strada, legati sotto il sole, chiusi in scatoloni, gettati via come oggetti: il problema degli animali abbandonati si ripresenta anche quest'anno. È questa la fotografia del Paese che emerge dagli oltre 6.300 interventi di salvataggio effettuati da Enpa nel solo mese di giugno. L'estate è appena iniziata, ma l'emergenza è già pienamente in corso. I NUMERI DELL'EMERGENZA – GIUGNO 2025. Sono interventi reali, portati avanti giorno dopo giorno da decine di sezioni e volontari sul territorio:   • 2.550 cani recuperati vaganti o ceduti, di cui 753 senza microchip   • 175 cani sequestrati per maltrattamento o incuria

