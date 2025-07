Voli nuove regole per la richiesta di carta d’identità all’imbarco | cosa cambia

Grandi novità nel mondo dei viaggi: l’Enac, con il supporto del Ministero dell’Interno, introduce nuove regole per la richiesta della carta d'identità all’imbarco. Per voli nazionali e verso i Paesi Schengen, non sarà più necessario mostrare la carta d’identità, ma basterà presentare la carta d’imbarco, anche digitale. Una misura che promette di rendere i controlli più rapidi e i viaggi più fluidi, rivoluzionando l’esperienza di volo.

Grandi novità per chi viaggia in aereo: sui voli nazionali e verso i Paesi dell’ area Schengen, non sarà più obbligatorio mostrare la carta d’identità al momento dell’imbarco. Lo ha deciso l’ Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), con il via libera del ministero dell’Interno. Basterà esibire la sola carta d’imbarco, anche in formato digitale, per accedere al gate. Questa misura, pensata per snellire i controlli e ridurre i tempi d’attesa, è già stata sperimentata, ad esempio sul volo Ryanair da Bergamo a Minorca del 6 luglio 2025. Ora sarà estesa a tutti gli aeroporti italiani. Dove è valida la novità sulla carta d’identità . 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Voli, nuove regole per la richiesta di carta d’identità all’imbarco: cosa cambia

In questa notizia si parla di: carta - imbarco - voli - identità

