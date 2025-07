Giovedì 10 luglio all’arena San Sebastiano arriva la comicità di Simone Schettino

Preparati a ridere sotto le stelle! Il 10 luglio, l’Arena San Sebastiano si trasforma nel palcoscenico della comicità di Simone Schettino, pronti a regalarti una serata indimenticabile all’insegna dell’ironia e del divertimento. Un appuntamento imperdibile nel cuore del Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio, che anche quest’anno conferma il suo ruolo di fulcro culturale e sociale della città. Non mancare, perché la risata è la miglior medicina!

NAPOLI – È il Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio, che anche quest'anno si sta accendendo con il successo travolgente della quarta edizione dell'Arena San Sebastiano – Sere d'estate, un progetto culturale che non si limita a riempire il cartellone dei mesi caldi, ma che si propone come manifesto civile, artistico e sociale. Sostenuta con forza dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Panico, la rassegna si sta affermando come una delle più felici esperienze di cultura partecipata dell'intera area vesuviana. Merito di un impianto progettuale elegante e inclusivo, che nasce dal dialogo fecondo tra istituzioni e mondo cultura.