Un mistero avvolge ancora il tragico omicidio di Boris Rezzonico a Luino, mentre gli esami tossicologici sul figlio Francesco cercano di fare luce su un gesto che scuote la comunità. Il 25enne, ora in carcere, resta al centro di un'indagine complessa e senza movente chiaro. La verità, ancora nascosta, potrebbe emergere grazie agli approfondimenti in corso, lasciando tutti in attesa di risposte definitive.

È stato convalidato il fermo di Ammanuel Francesco Rezzonico, il 25enne che domenica scorsa ha ucciso il proprio padre adottivo in casa della madre a Luino, in provincia di Varese. Dopo l’interrogatorio di garanzia, Il gup ha applicato la custodia cautelare in carcere per il giovane, che verrà poi - comunica la procura di Varese in una nota – "trasferito presso un istituto penitenziario idoneo all'accertamento di eventuali patologie psichiatriche". Il pm Carlo Parodi ha anche disposto gli esami tossicologici, per accertare se il 25enne avesse assunto stupefacenti quando ha ucciso il padre. LUINO. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luino, omicidio di Boris Rezzonico: esami tossicologici sul figlio Francesco. Il movente resta un mistero

Luino, figlio uccide il padre, Boris Rezzonico, e scende in strada. I vicini: "Aveva ancora il coltello in mano"

