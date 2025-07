Fondo Ue per Kiev Meloni | Piano russo è fallito Impegni per 10 miliardi l' Italia si occuperà di Odessa

La ricostruzione dell’Ucraina non è solo una questione di risorse e competenze, ma di cuore e di spirito. Giorgia Meloni sottolinea come il vero motore di questa rinascita sia l’amore di patria e la volontà di garantire un futuro migliore ai giovani ucraini. In un contesto globale complesso, l’Italia si impegna a sostenere Odessa e oltre, perché la speranza non si spegne mai.

«Per ricostruire una nazione martoriata dalla guerra non bastano soldi, ingegneri, architetti, operai. Serve qualcosa di più, il sentimento che il popolo ucraino più di tutti ha dimostrato di conoscere, l'amore di patria, l'amore per la libertà, la volontà di garantire per i propri figli un futuro di prosperità e benessere». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'intervento alla sessione.

