dietro il licenziamento di horner la lotta di potere e anche i thailandesi lo hanno mollato the athletic

Dietro il licenziamento di Christian Horner si nascondono giochi di potere e alleanze che vanno ben oltre la pista. La sua uscita dalla Red Bull, un team che ha plasmato con passione e strategia per oltre vent'anni, segna un capitolo sorprendente nellaFormula 1. Ma cosa ha scatenato questa svolta improvvisa? Scopriamo insieme i retroscena di una fuga di potere che scuote il mondo delle corse.

Christian Horner è stato licenziato dalla Red Bull. Il dirigente britannico non si sarebbe mai aspettato che questo fosse il finale del suo periodo alla guida del team di Formula Uno. Soltanto il mese scorso, Horner aveva dichiarato di essere al 100% impegnato con la Red Bull Racing, con un contratto in scadenza a fine decennio. In 20 anni, aveva trasformato una squadra in difficoltà, venduta al colosso delle bevande energetiche per una sterlina, in un pilota che ha conquistato il mondo della F1 con livelli di successi senza precedenti. A gennaio 2005, un trentenne Horner attese nel parcheggio della fabbrica del team mentre l'ex capo della Jaguar veniva licenziato, prima di essere presentato ai dipendenti come il più giovane team principal nella storia della F1, in occasione del cambio di nome in Red Bull Racing.