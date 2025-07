Cina | MOC combatte contrabbando minerali strategici garantendo esportazioni legittime

La Cina intensifica i suoi sforzi per contrastare il contrabbando di minerali strategici, un settore cruciale per l’economia globale e la tecnologia. Attraverso operazioni mirate, il Ministero del Commercio garantisce esportazioni legittime per uso civile, rafforzando così la sicurezza delle risorse chiave. La lotta al contrabbando si inserisce in un quadro di strategie più ampie, volte a mantenere il controllo sulle materie prime essenziali per il futuro digitale.

La Cina ha gia' avviato un'operazione speciale per combattere il contrabbando di minerali strategici, continuando al contempo a elaborare le richieste di esportazione legittime per uso civile, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio (MOC). Rispondendo a una domanda sui minerali critici che, secondo quanto riferito, sarebbero stati trasbordati negli Stati Uniti, la portavoce del ministero, He Yongqian, ha affermato che i minerali strategici come l'antimonio e il gallio hanno chiare proprieta' a duplice uso, sia per applicazioni militari che civili, e i controlli sulle esportazioni sono coerenti con le comuni pratiche internazionali.

