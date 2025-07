Pronostico Finlandia-Svizzera femminile | padrone di casa ai quarti

L’attesa cresce per Finlandia-Svizzera, un match cruciale valido per la terza giornata dell’Europeo femminile in Svizzera. Il fattore campo potrebbe fare la differenza, ma anche le prestazioni sul campo lasciano pensare a una sfida intensa e combattuta. Chi uscirà vittorioso e accederà ai quarti di finale? Restate con noi per scoprire il pronostico e tutte le info su diretta TV e streaming gratis.

Finlandia-Svizzera è valida per la terza giornata dell'Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis Il fattore campo decisivo. Ma non solo, anche la sensazione di una squadra più pronta dell'altra che ha le qualità per poter vincere la partita e andare ai quarti di finale dell'Europeo. La Svizzera padrona di casa ospita la Finlandia nella partita decisiva del girone. Con una Norvegia già qualificata al primo posto – e che dovrebbe chiudere a punteggio pieno visto il semplice impegno conto l'Islanda – ci si gioca il tutto per tutto in 90 minuti senza esclusione di colpi.

