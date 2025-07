L’Invalsi scopre l’acqua calda | la colpa del disastro è la scarsa integrazione degli studenti migranti

L'Invalsi finalmente indica il vero problema della scuola italiana: la scarsa integrazione degli studenti migranti. Un passo avanti, si potrebbe pensare, ma a guardare bene, è un'ulteriore conferma di come le disparità tra Nord e Sud si aggravino e le competenze degli allievi calino, lasciando ancora molte sfide irrisolte. Ora, con la nuova retorica, si apre una strada difficile: riusciremo a trasformare questa consapevolezza in azioni concrete?

Il divario tra Nord e Sud aumenta, le competenze degli allievi che passano dalle medie alle superiori diminuiscono, ma “finalmente” l’ Invalsi ha trovato il “colpevole” del disastro della scuola italiana: la mancata integrazione degli studenti migranti. Ci voleva un governo di destra con un ministro dell’Istruzione e del Merito leghista per far sì che il presidente Roberto Ricci & company dichiarassero senza problemi che “necessariamente la frequenza di allievi e allieve che prima abbandonavano la scuola rende la popolazione generale piĂą complessa e con piĂą allievie con livelli di apprendimento piĂą bassi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Invalsi scopre l’acqua calda: la colpa del disastro è la scarsa integrazione degli studenti migranti

