Torna l' open di tennis a Ceglie Messapica il Trofeo Coimbra Brothers

Preparati a vivere un weekend di adrenalina, passione e grande sport! Ceglie Messapica si anima con l’atteso ritorno dell’Open di tennis, il 3° Trofeo Coimbra Brothers, un evento che promette emozioni e sfide tra i migliori talenti locali e non solo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis e per tutti coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera vibrante di questa città. Non mancare, perché la partita sta per cominciare!

CEGLIE MESSAPICA - L'attesa è quasi terminata: Ceglie Messapica si appresta a vivere uno dei momenti più entusiasmanti della sua estate sportiva con l'imminente "Torneo Open Città di Ceglie Messapica - 3° Trofeo Coimbra Brothers", organizzato dal Circolo Tennis Ceglie, patrocinato dal Comune. 🔗 Leggi su Today.it

