Attimi di paura a mare | brutta caduta da un gonfiabile 25enne in ospedale

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un momento di paura a San Pietro in Bevagna, quando un'escursione in mare ha rischiato di finire in tragedia. Un giovane di 25 anni ha subito una brutta caduta da un gonfiabile, finendo in ospedale. La scena ha lasciato tutti sgomenti, ricordando quanto sia importante la sicurezza anche nei momenti di svago. La vicenda ci invita a riflettere sulla tutela dei momenti di divertimento in spiaggia.

Attimi di paura ieri pomeriggio a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, dove una giovane bagnante è rimasta ferita a seguito di una rovinosa caduta da uno dei gonfiabili galleggianti.

