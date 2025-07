Temptation cosa accadrà a Sonia M e Alessio nella puntata di stasera

Stasera su Canale 5, il viaggio dei sentimenti di Sonia M. e Alessio a Temptation Island si fa ancora più intenso e incerto. Filippo Bisciglia aveva già anticipato che la loro storia è tutt’altro che conclusa, lasciando tutti col fiato sospeso. Cosa succederà nel nuovo capitolo di questa saga appassionante? I telespettatori dovranno attendere per scoprire se i sentimenti dei due avvocati riusciranno a superare le prove del programma.

Filippo Bisciglia lo aveva già anticipato in chiusura della prima puntata: il viaggio dei sentimenti di Sonia M. e Alessio a Temptation Island è tutt’altro che concluso. Nel nuovo appuntamento, in onda stasera in prima serata su Canale 5, i telespettatori assisteranno infatti ad un nuovo capitolo della saga dei due avvocati, protagonisti dell’esordio della tredicesima edizione del programma. Cosa accadrà a Sonia M. e Alessio nella puntata di stasera – Spoiler. Come anticipato da Dagospia, Alessio e Sonia M. saranno anche stasera protagonisti assoluti dello show. Dopo aver rifiutato il falò di confronto con la compagna, Alessio è stato trasferito dalla produzione in un’area riservata del villaggio, nella quale ha avuto modo di riflettere sul suo (breve) percorso nel programma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it