Il leggendario Seiko Speedtimer è tornato in una versione viola a meno di 800 euro

Il leggendario Seiko Speedtimer 232 torna in una veste innovativa, questa volta in un vibrante viola, a meno di 800 euro. Celebrando il ritorno dei Campionati mondiali di atletica a Tokyo nel 2025, Seiko rinnova il suo legame con l’evento e con la precisione sportiva. Un’edizione speciale che unisce tradizione e innovazione, perfetta per gli appassionati di cronometri che desiderano portare con sé un pezzo di storia. Un momento davvero importante onorato da un'edizione ...

Seiko celebra con il nuovo Speedtimer il ritorno dei Campionati mondiali di atletica leggera a Tokyo, dal 13 al 21 settembre 2025, un evento atteso da 34 anni, che unisce la passione per lo sport all'orgoglio del patrimonio giapponese. A condividere questo ritorno alle origini c'è proprio Seiko, storico partner del campionato dal 1987 e simbolo indiscusso del cronometraggio di alta precisione. Un momento davvero importante onorato da un'edizione molto speciale: il Prospex Speedtimer Solaire Chronographe, un pezzo in serie limitata pensato come un vibrante omaggio ai duemila atleti pronti a calcare la pista.