Eredita la villetta dove la sorella è stata uccisa La trova occupata e venduta ad altri

Ereditando la villetta inaspettatamente teatro di un dramma familiare, Lorenzo Grande si trova di fronte a una scoperta sconvolgente: la casa della sorella assassinata è stata occupata e venduta senza il suo consenso. Un incubo che si trasforma in beffa, privandolo di ricordi e della possibilità di onorare la memoria. La sua storia, proveniente da Castel Volturno, ci ricorda quanto possa essere complesso e doloroso affrontare segreti sepolti nel passato.

Dopo l’orrore la beffa. Quella di non poter recuperare foto e ricordi, oppure dire una preghiera nel luogo in cui hanno trovato la morte la sorella e la nipote. Un gruppo di fratelli, dopo aver ereditato la casa della sorella morta in circostanze misteriose, ha scoperto che lì una donna aveva fissato la sua residenza. Non solo: ora l’avrebbe venduta. La vicenda di Lorenzo Grande arriva da Castel Volturno, in provincia di Caserta: l’uomo si era rivolto nel 2012 a “ Chi l’ha visto? ” per la scomparsa della sorella Elisabetta Grande e della nipote Maria Belmonte. I corpi delle due donne sono state trovate in un’intercapedine della villetta in cui vivevano con Domenico Belmonte, ex direttore sanitario del carcere di Poggioreale, marito dell’una e padre dell’altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it