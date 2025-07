Calciomercato il sostituto di Retegui | lo manda Gattuso

Il calciomercato si anima con una novità che potrebbe rivoluzionare l’attacco dell’Atalanta: il sostituto di Retegui, mandata da Gattuso, diventa il nuovo obiettivo. Con il sogno di un futuro ambizioso e una strategia pronta a partire, il club bergamasco cerca rapidamente un talento pronto a fare la differenza. La sfida è lanciata: trovare il profilo giusto per mantenere alta la competitività. Ecco le ultime news sul mercato!

Una nuova idea suggestiva per continuare a lavorare in ottica futura. Retegui è pronto a sognare in grande, ma serve subito il sostituto in casa Atalanta Il neo Ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha svelato di aver avuto subito contatti telefonici con tanti azzurri pronti ad essere protagonisti con la maglia dell'Italia. Una nuova soluzione immediata dopo l'addio di Retegui che è pronto a volare in Arabia Saudita. – Lapresse – calciomercato.it Una voglia pazzesca per continuare a sognare in grande. Dopo l'addio di Mateo Retegui, il Ct Gennaro Gattuso potrebbe essere un consigliere giusto per il nuovo blitz in Serie A.