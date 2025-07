Pronostico Norvegia-Islanda femminile | si chiude a punteggio pieno

La sfida tra Norvegia e Islanda, valida per la terza giornata dell’Europeo femminile in Svizzera, promette di essere un incontro senza grandi tensioni: le norvegesi, già certe del primo posto, cercano di consolidare il loro gioco, mentre le islandesi sono ormai eliminate. Ma, anche nelle partite senza obiettivi di classifica, il calcio sa sorprendere. Scopriamo insieme il pronostico e come seguire questa partita in diretta streaming gratis.

Norvegia-Islanda è valida per la terza giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis Due squadre che hanno raggiunto il proprio “obiettivo”. Nel senso: la Norvegia con due vittorie su due è già sicura del primo posto, l’Islanda invece con due sconfitte in altrettante uscite è sicura dell’eliminazione. Quindi, una gara, che non ha nulla da raccontare. Pronostico Norvegia-Islanda: si chiude a punteggio pieno (Lapresse) – Ilveggente.it Norvegia che quindi farà sicuramente un leggero turnover rispetto a quelle che sono state le ultime uscite e che con la testa, soprattutto, è già alla partita dei quarti di finale (se passa l’Italia come seconda saranno le azzurre le avversarie). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Norvegia-Islanda femminile: si chiude a punteggio pieno

